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    Edin Visca'dan 10 gol, 12 asist

    Başakşehir forması giyen Edin Visca, bu sezon Süper Lig'de hem gol sayısı hem de asist sayısında çift haneli rakamlara ulaşan ilk isim oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2020 - 11:51
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    Edin Visca'dan 10 gol, 12 asist

    Başakşehir'in deplasmanda oynadığı Ankaragücü maçında bir gol atan Edin Visca bu sezon Süper Lig'de hem gol sayısı hem de asist sayısında çift haneli rakamlara ulaşan ilk oyuncu oldu. Visca bu sezon Süper Lig'de 10 gol atarken, 12 asist yaptı.

    260 MAÇ, 72 GOL

    Edin Visca, bu sezon ligde en çok asist yapan oyuncu olurken Süper Lig kariyeri boyunca 260 maçta 72 gol attı.

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