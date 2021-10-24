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    Ekvadorlu atlet Quinonez silahla vurularak öldürüldü

    Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde silahla vurularak yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2021 - 11:11
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    Ekvadorlu atlet Quinonez silahla vurularak öldürüldü

    Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

    Ekvador Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Quinonez'in Guayaquil şehrindeki bir caddede silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

    2019’DA BRONZ MADALYA KAZANMIŞTI

    Kısa mesafe koşucusu Quinonez, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları 200 metre finalinde yarışmış ve 7. olmuştu.

    Quinonez, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ise aynı mesafede bronz madalya elde etmişti.

    Ekvadorlu atlet Quinonez silahla vurularak öldürüldü #1

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