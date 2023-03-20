El Clasico'da Real Madrid'i uzatmada yıkan Barcelona puan farkını 12'ye çıkardı El Clasico'da zafer lider Barcelona'nın oldu. Barça, 90+2'de bulduğu golle Real Madrid'i 2-1 yenerek puan farkını 12'ye çıkardı.

İspanya La Liga'da 26. hafta El Clasico'ya sahne oldu.

Barcelona uzatma dakikalarında bulduğu golle Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.

9. dakikada Araujo'nun kendi kalesini bulmasıyla Real Madrid öne geçerken 45. dakikada Sergi Roberto ve 90+2. dakikada Franck Kessie, Barcelona'ya galibiyeti getirdi.

Konuk ekibin 81. dakikada Asensio ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Puan farkı 12'ye yükseldi

Bu sonuçla birlikte lider Barcelona rakibiyle arasındaki puan farkını daha da açtı.

Barça puanını 68 yaptı, başkent temsilcisi ise 56 puanda kaldı.

Puan farkı ligin bitimine 12 maç kala 12'ye çıktı.

Xavi, Pep'ten beri ilki başardı

Xavi'nin Barcelona'sı Real Madrid'i son 3 El Clasico'da mağlup ederek Pep Guardiola döneminden beri ilki yaşattı.

En son Ocak 2012'de Pep Guardiola, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid karşısında bunu başarmıştı.