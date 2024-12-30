Elazığspor’da Başkan Ahmet Feti Yılmaz güven tazeledi

İHA

Elazığspor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurul, 88 delegenin haziran cetvelini imzalamasıyla başladı.

Genel Kurulda gündem maddeleri tek tek görüşüldü ve karara bağlandı.

GÜVEN TAZELEDİ

Salonda bulunan delegelerin tamamının oyunu alan Ahmet Feti Yılmaz bir dönem daha kulüp başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

KULÜBÜN BORCU

Öte yandan kulübün borcunun 82 milyon 663 bin TL olduğu açıklandı.