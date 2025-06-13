Elazığspor’da mali genel kurul gerçekleşecek

İHA
Elazığspor Kulübü Derneği’nin mali ve idari konularının müzakere edileceği yıllık olağan mali genel kurul toplantısının tarihi açıklandı.
Kulüp resmi sayfasından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Elazığspor Kulübü Derneği, 2025 yılı Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 17.00’de Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.
İKİNCİ OTURUM 8 TEMMUZ'DA
Kulüp yönetimi, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci oturumun 8 Temmuz 2025 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacağını bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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