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Elazığspor’da mali genel kurul gerçekleşecek

Elazığspor’da mali genel kurul gerçekleşecek Elazığspor’da her yıl düzenli olarak yapılan olağan mali genel kurulun 30 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.