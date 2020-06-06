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    Elneny bir kez daha alacaklarını istedi

    Haziran ayına kadarki tüm alacaklarını talep eden Mohamed Elneny, "Param ödenmezse sözleşmemi feshederim" diyerek yönetimi bir kez daha tehdit etti.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2020 - 14:24
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    Elneny bir kez daha alacaklarını istedi

    Beşiktaş'ta Mohamed Elneni krizi devam ediyor...

    Sezon başında Arsenal'den 1 yıllığına kiralanan Mısırlı futbolcu, daha önce alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübe ihtarname çekmişti.

    Buna rağmen henüz parasını alamayan 27 yaşındaki oyuncunun, yönetimi bir kez daha uyardığı belirtildi.

    Haziran ayına kadarki tüm alacaklarının hesabına yatırılmasını isteyen tecrübeli oyuncunun, "Param ödenmezse sözleşmemi feshederim." dediği öğrenildi.

    SONU KARİUS GİBİ OLABİLİR

    Bilindiği gibi daha önce de Alman kaleci Loris Karius parası ödenmediği için sözleşmesini feshederek takımdan ayrılma kararı almıştı.

    Yönetimin Elneny konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu...

     

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