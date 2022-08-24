Emeka Eze, ilk 2 haftada Eyüpspor'u sırtladı

1. Lig'de Süper Lig'in en büyük adaylarından Eyüpspor'u yeni golcüsü Emeka Eze taşıyor... Nijeryalı forvet, attığı 2 kritik golle takımının kazandığı 4 puanda büyük pay sahibi oldu.

Müthiş bir heyecanın yaşandığı 1. Lig'de 2. hafta geride kaldı. Yeni transferleri ve kurduğu güçlü kadroyla ligin doğal favorilerinden olan Eflatun-Sarılı Eyüpspor, ilk 2 haftada 4 puan topladı.

İbrahim Üzülmez yönetimindeki İstanbul ekibi, ilk haftada Denizlispor 'u 1-0 mağlup etti. 2. haftada ise güçlü Samsunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Eyüpspor'un yeni transferlerinden Emeka Friday Eze, ilk 2 maçta attığı kritik 2 golle yıldızlaştı ve takımını sırtladı.

Denizlispor maçında attığı golle 3 puanı getiren Nijeryalı forvet, Samsun deplasmanını da boş geçmeyerek takımının İstanbul'a puanla dönmesini sağladı.

Gol krallığını 1 golle kaçırmıştı

Daha önce Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü formaları giyen Eze, geçtiğimiz sezon Keçiörengücü formasıyla ligde 30 maçta 16 gol atmıştı ve gol krallığını 1 golle kaçırmıştı.

Emeka Eze'nin yanı sıra Ryan Babel, Pa Dibba, Umut Bulut, Okwuchukwu Ezeh gibi forvetlere sahip olan Eyüpspor, 1. Lig'in Samsunspor ve Göztepe ile birlikte favorisi olarak gösteriliyor.