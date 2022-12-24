Emirhan İlkhan hazırlık maçında sakatlandı

İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan, hazırlık maçında ciddi bir sakatlık yaşadı. Genç oyuncu stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrılmak zorunda kaldı.

Serie A'ya verilen Dünya Kupası arasında Torino, hazırlık maçında Cremonese ile karşılaştı.

Mücadele golsüz eşitlikle tamamlanırken karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emirhan İlkhan 30. dakikada ciddi bir sakatlık yaşadı.

Stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldı

Emirhan İlkhan, stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrılmak zorunda kaldı.

İlkhan'ın sakatlığının ne kadar ciddi olduğu çekilecek MR'dan sonra belli olacak.

Torino'nun konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan sezon başında Beşiktaş'tan Torino'ya 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Emirhan İlkhan, 4 maçta forma şansı bulabildi.

Ligde 4 maçta süre aldı

Serie A'da ilk maçına ligin ilk haftasında Monza karşısında çıkan 18 yaşındaki futbolcu 1 dakika süre aldı.

5 Eylül'deki 1-0 kazanılan Lecce maçında ilk kez ilk 11 olarak sahaya çıkan Emirhan İlkhan 64 dakika süre aldı.

10 Eylül'deki 6. haftadaki Inter maçında son 21 dakika şans bulan futbolcu daha sonra 14. haftdaki Sampdoria karşılaşmasına kadar kulübeye mahkum oldu. Emirhan İlkhan. Sampdoria'ya karşı son dakikada oyuna girdi.