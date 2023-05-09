Emirhan İlkhan'ın büyük üzüntüsü: Küme düştüler Beşiktaş'ın eski futbolcusu Emirhan İlkhan'ın kiralık olarak oynadığı Sampdoria, Udinese'ye yenilerek alt lige düştü.

Serie A'nın 34. haftasında Sampdoria, deplasmanda Udinese'ye konuk oldu ve istediği sonucu alamayarak lige veda etti.

Dacia Arena'da oynanan karşılaşmayı Udinese 2-0 kazandı ve Sampdoria'nın matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

Emirhan İlkhan büyük üzüntü yaşadı

Udinese'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Pereyra ile 34. dakikada Masina kaydetti. Milli oyuncumuz Emirhan İlkhan, 89'da oyuna dahil olurken küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı. Udinese'de ise Tolgay Arslan 63'te oyuna girdi.

Udinese bu galibiyetle 46 puana yükseldi, Sampdoria ise ligin bitimine 4 hafta kala küme düşme hattının 13 puan gerisinde kalarak düşmeyi matematiksel olarak garantiledi.