Emmanuel Dennis, Başakşehir'den ayrıldı

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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Dennis ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emmanuel Dennis ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emmanuel Dennis'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.
Nottingham Forest'tan kiralanmıştı
İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan sezon sonuna kadar kiralanan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu 8 maçta 336 dakika forma şansı buldu.
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