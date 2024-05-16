Emmanuel Emenike'den üst üste Aziz Yıldırım paylaşımları Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabından yeniden başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ı kutladı. Nijeryalı isim, Galatasaray'ı hedef alan bir paylaşıma da imza attı.

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Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç’un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım da aday olmaya karar verdi.

Uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren Yıldırım, eski yönetimindeki kişiler ve üyelerle yaptığı görüşmelerin ardından başkanlığa tekrardan adaylığını koydu.

Aziz Yıldırım'ı kutladı, Galatasaray'ı hedef aldı

Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise Fenerbahçe'nin Nijeryalı eski oyuncusu Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Aziz Yıldırım ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Emenike, daha sonra 'Fenerbahçe'nin babası büyük başkan' mesajını paylaştı.

Galatasaray forması giyen bir kedi de paylaşan Emenike, "Aslanlar kedi oldu meeoooowww" yazısını yazdı.

Emenike'nin Fenerbahçe serüveni

2009 yılında Karabükspor ile Türkiye'ye adım atan Emmanuel Emenike, başarılı 2 sezonun ardından 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Büyük umutlarla sarı-lacivertli takıma imza atan ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Emenike, Fenerbahçe formasını 4 farklı dönemde giydi.

1 Temmuz 2011 - 29 Temmuz 2011, 7 Ağustos 2013 - 5 Ağustos 2015, 13 Ocak 2016 - 31 Ocak 2016 ve 30 Haziran 2016 - 5 Temmuz 2017 tarihlerinde Fenerbahçe'de oynayan Emenike, yıllar sonra bir kez daha Fenerbahçe formasını giydi.

Fenerbahçe formasını 93 resmi maçta giyen Emmanuel Emenike, sarı-lacivertli takımda 25 gol ve 22 asistle mücadele etti.

İşte Emenike'nin paylaşımları