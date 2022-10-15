Emre Akbaba: Fenerbahçe istedi ama kalbimin sesini dinledim

Emre Akbaba, kariyerinin başından bu güne kadar geldiği süreyi, sakatlıkları ve Galatasaray'a transferi sürecinde, Fenerbahçe ve Alanyaspor ile yaşadıklarını aktardı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Emre Akbaba, Fransız basınına bir röportaj verdi. Akbaba, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendisini transfer etmek istediği dönem, yaşadığı sakatlıklar ve birçok konuda açıklamalar yaptı.

İşte Emre Akbaba'nın açıklamaları:

"Galatasaray'da oynayabildiysem bunu Alanyaspor'a borçluyum"

Antalyaspor dönemini anlatan Akbaba, Samuel Eto'o ile yaşadıklarını da anlattı. Akbaba, "Kiralık döndüğümde Samuel Eto'o benimle çok konuştu. İyi bir oyuncu olduğumu söyledi. Kulüpten ayrılmak istememi kabul etmedi. Ben böyle bir insanım. İçimden gelen anlık duygularım olabiliyor. Bazen de kendimi tutmam imkansız olabiliyor. Alanyaspor'u tercih ettim. Alanyaspor geri adım gibi görünse de daha yüksek bir hedefe ulaşmama yardımcı oldu. Bugün Galatasaray'da oynayabildiysem bunu Alanyaspor'a borçluyum" ifadesini kullandı.

"Bu rekoru kırabileceğimin bile farkında değildim"

"Alanyaspor'da 67 golle efsane oyuncu olduğunun farkında mısın?" sorusuna Akbaba, "Dürüst olmak gerekirse bu rekoru kırabileceğimin bile farkında değildim. Rizespor'a attığım golün ardından kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ne elde ettiğimi anladım. Montfermeil'den gelip böyle bir duruma gelmekten ötürü çok gurur duydum tabi" yorumunu yaptı.

"Fenerbahçe istedi kalbimin sesini dinledim"

Akbaba, Galatasaray'a transfer olduğu dönemde Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu dile getirirken, "Alanyaspor'un Fenerbahçe ile bir anlaşması vardı ama ben sadece çocukluğumun, hayallerimin kulübü olan Galatasaray'da oynamayı düşündüm. Ülkedeki büyük kulüpler beni istedi ve bu beni mutlu etti. Ama benim tercihim çok açıktı. Seçimimi kalpten yaptım. Ayrıca Şampiyonlar Ligi oynayacaktık. Nasıl reddedeyim?" dedi.

"Canım çok acımıştı ama yapabileceğim hiçbir şey yoktu"

Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlığı anlatan Akbaba, "Galatasaray dönemi iyi başladı. İsveç'e karşı Türkiye formasıyla da gol atmıştım, asist yapmıştım. Porto maçından önce ayak tarak kemiğim kırıldı. Uzun bir süre boyunca oynayamadım. Sezon boyunca sürdü bu. Şampiyonlar Ligi'nde ailem ve arkadaşlarımın önünde Parc des Princes'te oynama fırsatını bile kaçırdım. Canım çok acımıştı ama yapabileceğim hiçbir şey yoktu" diye konuştu.

"Çok zor zamanlar geçirdim"

Sakatlık sürecinde çok büyük acılar çektiğini belirten Akbaba sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Zaten 3 ay boyunca alçıyla dolaştım. Tek başıma bir bardak su bile alamıyordum. Çok zor zamanlar geçirdim. Ama dönmeyi başardım. Bu sefer de sezon sonuna doğru fibula kemiğim kırıldı. Tam anlamıyla kabusu yaşadım diyebilirim."





"Allah'ın verdiği bir imtihandı"

"Birkaç ay içinde iki büyük kırıktan nasıl kurtuldun?" soruna ise futbolcu, "Dediğiniz gibi belki futbolu bile bırakabilirdim. Ama benim pes etmeyen bir yapım var. İkinci sakatlığımda kaval kemiğimin durumunu görünce, "Kahretsin, çok kötü" dedim. Ama hemen ardından sahalara dönmeyi ve bir an önce süreci atlatmayı hayal ettiğim. Allah'ın verdiği bir imtihan. Bu böyledir. Her zaman, bana kötü bir şey olduğunda daha kötüyü hatırlarım. Ben inançlı bir insanım. Bu da benim moralimi bozmamayı ve bir şeyleri kabullenebilmemi sağladı" yanıtını verdi.

"Her şey yolunda ve iyi gidiyor"

Emre Akbaba, Fransa'ya dönme ihtimali ve Ligue 1'de oynama hayalinin olup olmadığının hatırlatılması üzerine de, "Bazen Fransa'da, ailemin, arkadaşlarımın önünde oynamayı düşünüyorum. Güzel olurdu. Hakkımda bazı transfer dedikoduları duydum ama herhangi bir resmi teklif olmadı. Bugün çok iddialı bir kulüp olan Adana Demirspor'da oynuyorum. Şu an iyi bir kadroya sahibiz ve şampiyonluk yarışında iddialıyız. Yani her şey yolunda ve iyi gidiyor" diyerek sözlerini tamamladı.