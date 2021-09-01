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- Emre Akbaba, Trabzonspor için Fatih Terim'i bekliyor
Emre Akbaba, Trabzonspor için Fatih Terim'i bekliyor
Galatasaray'da son dönemde forma şansı bulamayan ve ayrılması gündeme gelen Emre Akbaba, Trabzonspor'da forma giyebilir.
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 10:42
Galatasaray'ın geçtiğimiz temmuz ayında 2 yıllık sözleşme yenilediği Emre Akbaba'ya Trabzonspor da talip olmuştu.
EMRE AKBABA, TRABZON'U İSTİYOR
28 yaşındaki futbolcu ile ilgili kararı teknik direktör Fatih Terim verecek. Terim onayladığı takdirde futbolcunun Trabzon'a gidişine izin verilecek.
Abdullah Avcı'nın orta sahada yerli rotasyonunu arttırmak adına Emre Akbaba'yı çok istediği kaydedildi. Süper Lig takımları için transfer penceresi 8 Eylül'de sona erecek.
Emre Akbaba, Galatasaray'da 73 maça çıkarken 14 gol attı, bir Süper Lig bir de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.