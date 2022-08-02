Emre Akbaba'dan yönetime mesaj

Galatasaray, Emre Akbaba’nın hazırlık kampında gösterdiği performans ve Midtjylland’ın 8 milyon euroda ısrar etmesi üzerine Evander'in transferi konusunda ısrarcı olmama kararı aldı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Haris Seferoviç, Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö ile güçlendiren sarı-kırmızılılar 10 numara transferi için Evander’i kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Danimarka ekibine 6.5 milyon euro teklifte bulundu. Ancak Midtjylland 8 milyon euroda ısrarcı olunca sarı-kırmızılı yöneticiler transferden vazgeçme noktasına geldi.

Emre Akbaba iyi performans gösteriyor

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Alanyaspor forması giyen ve Galatasaray’a geri dönen Emre Akbaba, hazırlık maçlarındaki performansıyla dikkatleri üzerinde çekmeyi başardı.

Milli futbolcu da yönetime "Ben varken transfere gerek yok." mesajı göndererek kendisine olan güvenini ortaya koydu.

29 yaşındaki orta sahanın gösterdiği performanstan sonra yönetim Evander transferi için yapılan 6.5 milyon euroluk teklifin üzerine çıkmama kararı aldı.