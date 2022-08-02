Petrol
99.59
-0.44%
Euro
18.3884
0.11%
Dolar
17.9494
0.36%
Altın
1.023
0.33%
Borsa
2666
0.00%
Bitcoin
411.461
-0.96%
BTXN Coin
9.44
-4.55%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C
    Emre Akbaba'dan yönetime mesaj

    Emre Akbaba'dan yönetime mesaj

    Galatasaray, Emre Akbaba’nın hazırlık kampında gösterdiği performans ve Midtjylland’ın 8 milyon euroda ısrar etmesi üzerine Evander'in transferi konusunda ısrarcı olmama kararı aldı.
    • 02.08.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 10:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yeni sezon öncesi kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Haris Seferoviç, Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö ile güçlendiren sarı-kırmızılılar 10 numara transferi için Evander’i kadrosuna katmak istiyor.

    Galatasaray 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Danimarka ekibine 6.5 milyon euro teklifte bulundu. Ancak Midtjylland 8 milyon euroda ısrarcı olunca sarı-kırmızılı yöneticiler transferden vazgeçme noktasına geldi.

    Emre Akbaba dan yönetime mesaj #1

    Emre Akbaba iyi performans gösteriyor

    Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Alanyaspor forması giyen ve Galatasaray’a geri dönen Emre Akbaba, hazırlık maçlarındaki performansıyla dikkatleri üzerinde çekmeyi başardı.

    Milli futbolcu da yönetime "Ben varken transfere gerek yok." mesajı göndererek kendisine olan güvenini ortaya koydu.

    29 yaşındaki orta sahanın gösterdiği performanstan sonra yönetim Evander transferi için yapılan 6.5 milyon euroluk teklifin üzerine çıkmama kararı aldı.

    Emre Akbaba dan yönetime mesaj #2


    İlginizi Çekebilir

    Cicaldau ve Ömer Bayram'a yol gözüktü
    Transfer dosyası

    Cicaldau ve Ömer Bayram'a yol gözüktü

    Demet Akalın, beğenmediği şampanyayı garsonun üzerine döktü
    Magazin

    Demet Akalın, beğenmediği şampanyayı garsonun üzerine döktü

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir