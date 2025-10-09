Emre Belözoğlu, Antalyaspor'a veda etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerinizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

"ANTALYASPOR HER ZAMAN KALBİMDE ÖZEL BİR YERDE OLACAK"

Ayrılık sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Antalyaspor’da görev yaptığım süre boyunca, tüm zorluklara rağmen inanç ve yüksek eforla mücadele ettik. Büyük emek ve özveriyle kurduğumuz takımın bugününü ve yarınını önemli ve değerli görüyor olsam da, oluşturulmaya çalışılan atmosfer neticesinde aldığım kararın hem bizim adımıza hem camia adına daha hayırlı olacağına inanıyorum. Bu süreçte yanımda olan futbolcu kardeşlerime, teknik ekibime, kulüp personelimize, başkanımız ve yönetim kurulumuza, Antalyaspor’a menfaatsiz gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum. Antalyaspor her zaman kalbimde özel bir yerde olacak.

ANTALYASPOR KARİYERİ

Emre Belözoğlu, Akdeniz temsilcisinin başında geçen sezon ve bu sezon 26'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 28 maçta görev yaptı.

Antalyaspor, bu müsabakalarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Bu sezon oynadığı karşılaşmalardan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligin 8. haftasında Rizespor'a iç sahada 5-2 yenilmişti.