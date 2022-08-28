Emre Belözoğlu: Bana ırkçı demeleri zoruma gitti

Emre Belözoğlu, yıllar önce eski Trabzonsporlu Didier Zokora ile yaşadığı ırkçılık polemiğini ve devamını Kırılma Anı'nda anlattı.

Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, Kırılma Anı programında içini döktü.

Birbirinden çarpıcı sözlere imza attığı programda Zokora ile yaşadığı ırkçılık tartışmasına da değindi.

"Zokora konusunda haksızlığa uğradım"

"Zokora'nın tekmesi mi sarı kart mı canını yaktı?" şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Emre Hoca, "Yediğim tekme benim canımı yakmaz. Canı yakan şey, bu ülkenin evladı Emre mi, yoksa Zokora mı? Benim canımı acıtan bu. Maçkalı bir annenin evladıyım. Babam Kilisli. Annem Trabzonlu. Bana bu ülkede bir sürü şey yakıştırdılar. Bilmiyorum ki! Çok var vallahi. Irkçı yakıştırması yaptılar, başka şeyler yazdılar. Bunları konuşmak çok zor. Birçok haksızlığı yaşadım. Ne olursa olsun şöhretin bir bedeli var." ifadelerini kullandı.

"Volkan ile kavgaya gidilir"

Volkan Demirel hakkında da konuşan Belözoğlu, "Volkan farklı bir karakterdir. Volkan'da geri adım olmaz. Kavga edeceksen de orada olur (gülerek). Volkan ile tartışmalarımız da olmuştur, içinden geldiği gibi davranıyor. Beni de Volkan'ı da Fenerbahçe taraftarları bir yere koydu." dedi.

"Aziz Yıldırım beni odasından kovdu"

Aziz Yıldırım'ın kendisini odasından kovduğunu itiraf eden Emre Belözoğlu, "Aziz Başkan, içinden geldiği gibi davranan biriydi. Çok tartıştığımız bana kızdığı anlar oldu. Fenerbahçe için çok sıkıntılar çekmiş, en büyük sıkıntısını yaşamış kişidir. Fenerbahçeli duruşuyla herkesin gönlünde taht kurmuş biridir. Kolay bir insan değildir. Beni birkaç kez odasından kovdu. Ama hep iyi anılarla hatırlıyorum. Öyle kalacak." şeklinde konuştu.