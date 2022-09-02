Emre Belözoğlu, Başakşehir ile sözleşme yeniledi

Başakşehir, Emre Belözoğlu ile iki yıllık teknik direktörlük sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

Süper Lig takımlarından Başakşehir, Emre Belözoğlu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Pro Lisans eğitiminden sonra teknik direktör olacak

Resmi siteden yapılan açıklamada, Belözoğlu'nun, Pro Lisans eğitim programının başlamasıyla birlikte saha kenarında teknik direktör olarak yer alacağı ifade edildi.

Başakşehir Kulübünden yapılan açıklamada:

"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı imza töreninde 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır.

Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında 'teknik direktör' pozisyonunda yer alacak Emre Belözoğlu'na kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Emre Belözoğlu, UEFA'dan ceza yemişti

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'na, UEFA'dan ceza gelmişti.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, turuncu-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul'daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili 'Gölge antrenörlük' durumu hakkında alındığı vurgulanan karar uyarınca, Belözoğlu'nun UEFA müsabakalarında herhangi bir 'teknik direktörlük' faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiğini duyurmuştu.

Emre Belözoğlu hakkındaki bu kararın, kendisinin ilgili yönetmeliklerde öngörülen kriterleri yerine getirene kadar geçerli olacağı ifade edilmişti.



