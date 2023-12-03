Emre Belözoğlu: Beni 1 puan hiçbir zaman memnun etmez Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçının ardından "Beni 1 puan hiçbir zaman memnun etmez. Sonu beni tatmin etmiyor ama sonuçta değerli bir büyük takım var karşımızda" dedi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de Ankaragücü ile Beşiktaş, Eryaman Stadı'nda karşılaştı.

Ev sahibi takım 21. dakikada Ali Sowe'nin golüyle 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla bitti.

İkinci yarının 74. dakikasında Oxlade-Chamberlain, siyah beyazlılara beraberliği getiren golü kaydetti.

Müsabakanın ardından ise Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

"Gücümüzce iyi bir maç çıkardık"

Mücadeleyi değerlendiren Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Oyuncu grubu enerjisi yüksek, gösterdiğimizi uygulamaya çalışan bir grup. Küçük hatalarda dahi ne kadar iyi niyetli olduklarını görüyorum. Gücümüzce iyi bir maç çıkardık. 1-0'ken skoru farklı bir duruma getirebilirdik.

"Beni 1 puan hiçbir zaman memnun etmez"

Sonuçtan memnun olmadığın söyleyen Belözoğlu, şunları dedi:

Beşiktaş ne kadar eksik olsa da yedekten giren oyuncuları gördük. Beni 1 puan hiçbir zaman memnun etmez. Sonu beni tatmin etmiyor ama sonuçta değerli bir büyük takım var karşımızda.

"Kazanan kimliğe ulaşacağımızı düşünüyorum"

Oyuncularına güvendiğini söyleyen Belözoğlu, şu sözleri sarf etti:

Kazanan kimliğe ulaşacağımızı düşünüyorum. Önemli bir maçtı bizim için kazansak farklı şeyler konuşabilirdik. Ben oyuncularıma güveniyorum. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum.

"Taraftarımıza 3 puanı armağan etmek en büyük isteğimizdi"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Taraftarımıza 3 puanı armağan etmek en büyük isteğimizdi. Büyük fotoğrafa bakıldığında oyuncularım bence istediler. 2 puanı kaçıran tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Karşımızda çok değerli ve önemli oyunculara sahip büyük bir takım var. 1 puan beni hiçbir zaman mutlu edecek bir gerçek olmadı hayatımda. Kazanan-kaybetmeyen kimliğe ulaşmak adına yarım da olsa bir adım olarak görüyorum bunu.

"Bu ülkede ben 16 yaşımdan bu yana eleştiri alıyorum"

Son dönemde kendisinin 'Fenerbahçeliyim' şeklinde verdiği demece ilişkin yöneltilen soruyu yanıtlayan Belözoğlu, şu şekilde konuştu: