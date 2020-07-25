Emre Belözoğlu futbolu bıraktı

Kariyerinde Galatasaray, Inter, Newscastle United, Atletico Madrid, ve Fenerbahçe gibi önemli takımlarda forma giyen Emre Belözoğlu, Rizespor maçıyla kariyerini noktaladı.

İlk maçına Galatasaray formasıyla 1997 yılında Ankaragücü karşısında çıkan Emre Belözoğlu, bugün Fenerbahçe formasıyla 39 yaşında futbola veda etti.

Ç.Rizespor karşılaşmasıyla son kez yeşil sahalara çıkan tecrübeli isim, son maçında penaltıdan bir de gol kaydetti.

Gelecek sezon sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük koltuğuna oturması beklenen Belözoğlu, kariyeri boyunca saha içerisinde hırçın ve agresif tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekse de forma giydiği takımlar için her zaman önemli bir rol oynadı.

809 MAÇA ÇIKTI

1997’den bu yana Galatasaray, Inter, Newcastle, Atletico Madrid, Başakşehir ve Fenerbahçe formalarını giyen Belözoğlu, futbolculuk kariyeri boyunca toplam 809 maçta görev aldı.

FENERBAHÇE'DE 226 MAÇ

Futbol hayatı boyunca en çok Fenerbahçe forması taşıyan Emre Belözoğlu, futbol hayatına da nokta koyduğu sarı-lacivertli formayla 227 kez görev aldı.

Belözoğlu bu karşılaşmalarda Kanarya'ya, 33 gol, 28 asistlik katkıda bulundu.

18 KUPA KALDIRDI

Milli futbolcu, formasını giydiği takımlarda 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa, 1 La Liga, 1 İtalya Kupası, 1 UEFA Kupası ve 2 Süper Kupa olmak üzere toplam 17 kupa kaldırdı.