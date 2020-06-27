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- Emre Belözoğlu, galibiyetin ardından ağladı
Emre Belözoğlu, galibiyetin ardından ağladı
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından Emre Belözoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.
- Haber Merkezi
- 27.06.2020 - 21:50
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Yeni Malatyaspor ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi son dakikalarda attığı gollerle 3-2 kazanan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, maçın ardından duygusal anlar yaşadı.
SERDAR AZİZ TESELLİ ETTİ
Maçın son düdüğüyle göz yaşlarını tutamayan tecrübeli futbolcuyu takım arkadaşı Serdar Aziz teselli etti.
Öte yandan Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 65. dakikasında Gökhan Töre ile girdiği pozisyonda maçın hakemini yanıltarak Töre'nin ikinci sarı karttan oyun dışı kalmasına neden olmuş ve bu durum sosyal medyada bir hayli eleştirilmişti.