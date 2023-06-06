Emre Belözoğlu: Gelecek sezonun 5'si bizim sayemizde Avrupa'ya gidecek

Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında ile karşılaşan Başakşehir'de teknik direktör maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Potansiyellerini yansıtamadıkları bir sezon olduğunu söyleyen Belözoğlu, şunları dedi:

"Bizim için ligde sezona çok iyi başladığımız sonrasında istemediğimiz puan kayıpları ve potansiyelimizin altında kaldığımız bir sezon oldu. Ülkemizin yaşadığı felaketin spora da etkileri oldu ve biz de o süreçte 3 maç kaybettik."

"Bizim sayemizde gidecekler"

kupalarına da değinen genç teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa kupası oynayan takımlar dışında biz ve Fenerbahçe dışında hedefi yakalayan takım olmadı. Bizim, Fenerbahçe'nin ve Sivasspor'un topladığı puanlar sayesinde gelecek sezonun 5.'si de Avrupa'ya gidecek."

Emre Belözoğlu: Gelecek sezonun 5'si bizim sayemizde Avrupa'ya gidecek