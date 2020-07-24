Emre Belözoğlu: Gelen isimler körelmeyecek marka olacak

Sezonun bitmesiyle sarı-lacivertlilerin sportif direktörü olacak olan Emre Belözoğlu, istekli ve Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilen futbolcularla anlaşacaklarını ifade etti.

Fenerbahçe'de yeni sportif direktör Emre Belözoğlu, gelecek sezona dair transfer politikalarını yakın çevresine anlattı.

Fenerbahçe'nin başlı başına bir tercih sebebi olduğunun altını çizen Belözoğlu, "Her futbolcu çocukken büyük takımda oynama hayali kurar. Fenerbahçe her çocuğun hayalidir. Transfer stratejimizi bunun üzerine kuruyoruz. Burada oynamak için can atan futbolcuları tercih edeceğiz. Futbolcu oynamak istediğini bize her şekilde gösterecek" dedi.

"KULÜPTE OYNAMAYI ÇOK İSTEYEN İSİMLERİ ALACAĞIZ"

Yeni sportif direktör "Elbette kendi istediğimiz oyuncular da olacak. Ancak büyük çoğunlukla bu kulüpte oynamayı çok isteyen isimleri kadroya katacağız. Biz transferden çok bir felsefeyi getirmeyi istiyoruz. Fenerbahçe geçmişte olduğu gibi en iyisi alıp körelten değil, alıp geliştiren değer yaratan bir marka haline gelecek. Bunu kısa süre içerisinde hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.