Emre Belözoğlu: Herkes puan kaybedecek

Deplasmada Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.

1-1 biten mücedelede Fenerbahçe'de golü Valencia, Yeni Malatyaspor'da ise Mustafa attı.

Şampiyonluk yarışında çok önemli bir 2 puan kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu açıklamalarında, "Hedefimizden sapmadık. Hala şansımız var. Ciddi bir avantajı kaybettik ama sonuna kadar devam edeceğiz.





“HERKES PUAN KAYBEDECEK”

Kupayı hala istiyoruz. Ben buna yürekten inanıyorum, bizim kaybettiğimiz puanlar gibi rakiplerin de kaybedeceği puanların olacağını düşünüyorum.

Fenerbahçe, kendini bu şekilde sıkıntıya sokacak şekilde, Malatyaspor'a 5 puan kaybedemez. Oyunun memnun olduğum ve olmadığım tarafları var, topa sahip olmaya çalıştık. Daha sonra çok zorladık. Kendi boyumuzu kendimiz uzattık, zorlamak istedik, bunun artısı, eksisi var.





“FENERBAHÇE, MALATYASPOR’A 5 PUAN KAYBETMEZ”

Pozisyonlara giren, isteyen bir takım vardı bence. Girdiğinizde de değerlendirmeniz gerekiyor, gerçekçi olmak lazım. Onu becerme konusunda zafiyetlerimiz var. Sezonun geneline baktığımızda Fenerbahçe, Malatyaspor'a 5 puan kaybetmez.

Ümitleri kaybetmeden devam edeceğiz ama gerçekleri de önümüze koyacağız. Şansa çok inanmıyorum, hayatta fırsatlar gelir ve değerlendirirsiniz. Çok pozisyona girmiş bir takım vardı bugün, isteyen bir takım vardı, değerlendirmemiz gerekiyordu." İfadelerini kullandı.