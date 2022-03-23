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    Emre Belözoğlu ile Acun Ilıcalı'dan halı saha şovu

    Emre Belözoğlu ile Acun Ilıcalı'dan halı saha şovu

    Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, televizyoncu Acun Ilıcalı ile halı sahada aynı takımda mücadele etti. Belözoğlu, futbolculuğundaki hünerlerini halı sahada da göstermeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 08:37
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 09:38
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    Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yakın arkadaşı olan televizyoncu Acun Ilıcalı ile bir araya geldi ve halı saha maçında hünerlerini sergiledi.

    Acun Ilıcalı ile aynı takımda mücadele eden Belözoğlu, attığı goller ve çalımlarla futbolculuk günlerinden esintiler sundu. Kalecinin kapattığı köşeden kaydettiği gol ise dikkat çekti.

    ASİSTLER ACUN ILICALI'DAN

    Emre Belözoğlu'nun kaydettiği gollerde asistler ise Acun Ilıcalı'dan geldi.

    Karşılaşmayı, Belözoğlu ve Ilıcalı'nın oynadığı takım 3-2 kazanmayı başardı.

    Emre Belözoğlu ile Acun Ilıcalı'dan halı saha şovu VİDEO

    Emre Belözoğlu ile Acun Ilıcalı dan halı saha şovu #1

    Emre Belözoğlu ile Acun Ilıcalı dan halı saha şovu #2


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