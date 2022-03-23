- Haberler
- Futbol Haberleri
- Emre Belözoğlu ile Acun Ilıcalı'dan halı saha şovu
Emre Belözoğlu ile Acun Ilıcalı'dan halı saha şovu
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, televizyoncu Acun Ilıcalı ile halı sahada aynı takımda mücadele etti. Belözoğlu, futbolculuğundaki hünerlerini halı sahada da göstermeyi başardı.
- Haber Merkezi
- 23.03.2022 - 08:37
- Güncelleme : 23.03.2022 - 09:38
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yakın arkadaşı olan televizyoncu Acun Ilıcalı ile bir araya geldi ve halı saha maçında hünerlerini sergiledi.
Acun Ilıcalı ile aynı takımda mücadele eden Belözoğlu, attığı goller ve çalımlarla futbolculuk günlerinden esintiler sundu. Kalecinin kapattığı köşeden kaydettiği gol ise dikkat çekti.
ASİSTLER ACUN ILICALI'DAN
Emre Belözoğlu'nun kaydettiği gollerde asistler ise Acun Ilıcalı'dan geldi.
Karşılaşmayı, Belözoğlu ve Ilıcalı'nın oynadığı takım 3-2 kazanmayı başardı.
Emre Belözoğlu ile Acun Ilıcalı'dan halı saha şovu VİDEO