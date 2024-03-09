Emre Belözoğlu ile Serhat Akın arasında polemik Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emre Belözoğlu arasında polemik yaşandı. İki futbol adamı birbirleri hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.

ensonhaber.com

27 Şubat tarihinde oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Ankaragücü olmuştu.

Bu sonuçla başkent ekibi adını yarı finale yazdırırken, Fenerbahçe turnuvaya veda etmişti.

Bu maçın ardından ise eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, çarpıcı açıklamalara imza atmıştı.

"Galatasaray'dan gelen futbolcu efsane olamaz"

Gurmespor'a konuşan Akın, şu sözleri sarf etmişti:

Fenerbahçe'ye ezeli rakibi Galatasaray'dan gelen futbolcu efsane olamaz. Saygı duyarsın ama efsane olarak adlandıramazsın. Ben 3 şampiyonluk gördüm, o 2 şampiyonluk gördü Fenerbahçe'de. Galatasaray'da ise UEFA Kupası, 4 lig şampiyonluğu ve diğer kupalar kazandı nasıl Fenerbahçe efsanesi oluyor bu adam?

Ankaragücü, Galatasaray'a yenilmişti lig maçında. Yenilebilir, problem yok. Morutan gibi oyuncun varsa bunu neden Galatasaray maçında oynatmadın? Emre Belözoğlu diyor ki 'Galatasaray'a karşı yaptığımız hataları Fenerbahçe maçında yapmayacağız' bilenmiş resmen. İsmail Kartal'ın ikramıyla da 3-0 kazandı.

"Şu an rahat rahat sallıyor!"

Yaşanan bu gelişme üzerine ise Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, katıldığı bir programda Serhat Akın'a yanıt verdi.

343 Digital'a konuşan Belözoğlu, şunları dedi:

Serhat Akın da orada, bayağı rahat rahat sallıyor bize şimdi. O kadar rahat giremiyordu odamıza ama şu an rahat rahat sallıyor! Sosyal medyanın gücü işte…

"Galatasaraylı Emre bana sallamış"

Belözoğlu'nun bu ifadelerinin ardından ise Serhat Akın'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından bir gönderi yayınlayan Akın, genç çalıştırıcıya cevap verdi.

Futbol yorumcusu Serhat Akın, şu ifadeleri kullandı: