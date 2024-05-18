Emre Belözoğlu: Kimse beni ömür boyu susturamaz Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bir gazetecinin kendisi hakkında yazdığı köşe yazısını hatırlatarak, "Beni kimse ömür boyu susturamaz" dedi.

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AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 37. haftasında Ankaragücü, sahasında Pendikspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Ankaragücü’nün ligde kalması için her şeyi yapacağız"

Belözoğlu, maçla ilgili söyleyecek çok şey bulamadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Elimizde küçücük avantajım mı artık bilmiyorum bir şey kaldı. Onu hafta sonu artık değerlendireceğiz mi, değerlendirmeyeceğiz mi? Ben de dahil olmak üzere oyuncular bunu ne kadar isteyecek? Arzulayacak hep beraber göreceğiz. Önümüzde çok herkes adına bence zorlu bir hafta var ama bu ligde kalmak adına yine görünen o ki işler son 4 hafta istediğimiz gibi gitmedi. Son hafta oyuncularım ve ben her şeyimizi ortaya koyarak Ankaragücü’nün ligde kalması için her şeyi yapacağız, her şeyimizi ortaya koyacağız.

"Ömür boyu sus dememelisiniz bir kişiye"

Belözoğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soru sormak için söz alan bir gazeteciye yazdığı köşe yazısını hatırlatan Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı: