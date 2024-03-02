Emre Belözoğlu: Küfür yemeyi hak etmedim Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek tur atladıkları maçta sarı-lacivertli taraftarlarla arasında yaşananlar hakkında konuştu.

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Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü, Fenerbahçe'yi konuk etmişti.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ankaragücü, 3-0'lık skorla mağlup ederek yarı finale yükselmiş ve Fenerbahçe'yi kupanın dışına itmişti.

Bu mücadelenin son dakikalarında ise Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe taraftarları arasında tartışma yaşanmıştı.

Belözoğlu, sarı-lacivertli futbolseverlerin kendisine küfürlü tezahüratta bulunmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe taraftarından küfürlü tezahürat duyacağımı asla düşünmezdim"

Haber Global'e konuşan Belözoğlu, şunları dedi:

Hayatımda 150 yıl yaşasam, asla başıma gelmez diyeceğim bir şey oldu. Fenerbahçe taraftarından küfürlü tezahürat duyacağımı asla düşünmezdim. İnsanı en sevdikleri vurabiliyormuş Benim annem babam Fenerbahçeli. Ve onlara küfür edildi. Ben Fenerbahçeliyim. Gel dediler geldim, git dediler gittim. Sesimi bile çıkarmadım. Fenerbahçe aleyhine tek satır cümlem yok.

"Fenerbahçe iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yedi"

Aleyhine yapılan tezahüratlardan dolayı çok üzüldüğünü söyleyen Belözoğlu, şu sözleri sarf etti:

3 Temmuz'u yaşadık, otobüsümüz kurşunlandı. Hepsinde dimdik ayakta durduk. Fenerbahçe için. Gerçekten çok üzgünüm, küfürlü tezahüratı hak etmedim. Geçen yıl Başakşehir'deyken 7-0 yenildik Galatasaray'a. İkinci maç 1-0 bitti. Toplam 8 gol yedik. Fenerbahçe'de iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yedi. Ben ekmek yediğim yere ihanet etmem.

2022-2023 sezonunda oynanan iki derbide de Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etmişti.