Emre Belözoğlu, Muslera'ya övgüler yağdırdı Sosyal medyadan Arda Turan ile canlı yayın yapan Emre Belözoğlu, Fernando Muslera'dan övgülerle söz etti. Belözoğlu, "F.Bahçe ve G.Saray arasındaki şampiyonluk farkının nedeni Muslera'dır" dedi.

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Futbola verilen arada zamanlarının çoğunu aileleriyle birlikte evlerinde geçiren futbolcular, sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarla taraftarlarla bir araya gelmeyi de sürdürüyorlar.

Geçtiğimiz akşam Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Instagram üzerinden Arda Turan ile birlikte bir canlı yayın yaptı.

''TÜRKİYE'YE GELEN EN İYİ YABANCILAR; HAGI, ALEX, MUSLERA''

Türkiye'de top koşturmuş en iyi yabancı futbolcuların sorulması üzerine 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu Belözoğlu, ''Hagi, Alex ve Muslera'' yanıtını verdi.

Emre Belözoğlu: Şampiyonluk farkının sebebi Muslera - İZLE

''ŞAMPİYONLUK FARKININ SEBEBİ MUSLERA'DIR''

Açıklamalarının devamında Galatasaraylı kaleci Muslera'ya övgüler yağdıran Belözoğlu, Fenerbahçe ve Galatasaray arasından son 2-3 yıllık şampiyonluk sayıları arasındaki farkın nedeni olarak ise Uruguaylı kaleciyi gösterdi.

Belözoğlu, ''Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki rekabette, özellikle son 2-3 senelik şampiyonluk farkının yegane sebebi bana göre Muslera'dır.'' ifadelerini kullandı.

EMRE'NİN EN İYİ 11'İ

Öte yandan Fenerbahçe'nin kaptanı, birlikte oynadığı futbolculardan oluşan bir 11 yaptı.

İşte Emre'nin kadroya yazdığı isimler şu şekilde:

Taffarel

Zannetti

Cannavaro

Ivan Cordoba

Roberto Carlos

Davids

Arda Turan

Hagi

Alex

Burak Yılmaz

Ronaldo