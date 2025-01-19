Emre Belözoğlu: Oyuncularımın motivasyonunu yükseltmeliyim

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor konuk olduğu Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMIN GAYRETİ İÇİN ONLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Göztepe’nin iç sahadaki 10. maçında 9. galibiyetini aldığını hatırlatan Belözoğlu, şu şekilde konuştu:

Ligin bu anlamda 5-2-1-2 oyununu ofansif oyunda da 3-4-1-2 oyununu çok ciddi rakiplerin tehdit eden bir oyun oynayan takım. Aslında baktığınızda 3-3.5 senedir benzer oynayan bir takım alışkanlığı oluşmuş. Tabii burada en büyük itici güç de taraftar. Onları tebrik ediyorum ama biz bence maça iyi hazırlandık. Onların oyunu özellikle 15-20 dakika oyuna girmede zorlansak da sonrasında aslında oyuna ortak olabilecek ve birazcık daha tehditkar planlarımız vardı. Zaman zaman bunu yapmaya çalıştı oyuncularım. Her şeyden önce oyuncularımın gayreti için onlara teşekkür ediyorum. Bugün sadece onları birazcık daha arkaya doğru koşturabilirdik. Bunu yaptığımızda da bence etkili olabilecek pozisyonlar da çıkardık. Göztepe'yi öne doğru, kendi yüzlere dönüp doğru koşturduğumuzda bundan güçlenen bir takım. Buraya gelirken tahmin ediyorum buna özel bir hazırlığı vardır ama biz bunu bugün özellikle hazırlanmıştık.