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Emre Belözoğlu, Pendikspor taraftarıyla tartıştı

Emre Belözoğlu, Pendikspor taraftarıyla tartıştı Ankaragücü'nün Pendikspor deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Emre Belözoğlu, kendisine sözlü tacizde bulunan taraftarlar ile bir tartışma yaşadı.