Emre Belözoğlu, puan hedefini açıkladı

Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı 2-1’lik skorla geçti.

Maçın ardından basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 5 sene sonra sezona galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

40 dereceye ulaşan sıcaklık ve nemli havada oynayan iki takım oyuncularını da tebrik ederek sözlerini sürdüren Belözoğlu, maça iyi hazırlandıklarını ve antrenmanda çalıştıkları planlama doğrultusunda golleri bulduklarını ifade etti.

"SAHA İÇERİSİNDEKİ TÜM OYUNCULARI TEBRİK EDERİM"

Karşı tarafın sert ve agresif oynadığını belirten Belözoğlu, şunları dedi:

Çok dinamik ve çok sert oyuncuları var. 1.80’nin altında hiç oyuncusu yok. Direkt oyunları tercih eden, ikinci topları aldıktan sonra ceza sahasına hızlı inen bir takım. Ceza sahasına girmiş olsalar da onlara bu imkanı vermedik. İkinci yarı biraz yaslanmak durumunda da kaldık, çünkü orada rakip çok direkt oyunları tercih etti. Birkaç formasyon değişikliği yaptık ve karşılığını aldık. Çalıştığımız yerlerden gollerin gelmesi, oyuncuların isteği ve arzusu olması, sezon başı itibarıyla da iyi bir süreç yaşamayan Antalyaspor için bence mükemmel bir başlangıç oldu. Saha içerisindeki tüm oyuncuları tebrik ederim.

"MİNİMUM 5 OYUNCU İÇERİYE DAHİL EDİLECEK"

Takımdan 13 oyuncunun ayrıldığına dikkat çeken Belözoğlu, 7 yeni oyuncunun takıma katılmasına karşın eksikliklerinin olduğunu kaydetti.

Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Minimum 5 oyuncu içeriye dahil edilecek. Özellikle merkezde eksiğimiz var. Birkaç bölgeye daha takviye yapacağız. Başkanımızla görüştük. Onların işi de kolay değil. 17-18 tane dosyayı kapatmak için çok çaba sarf ettiler.

"GÜRAY KARİYERİNE SOL BEK BAŞLAMADI"

Güray Vural’ın performansını da değerlendiren Belözoğlu, şu şekilde konuştu:

Güray kariyerine sol bek başlamadı. Sağ ve sol ön oyuncusu olarak başladı. Bunun gibi 4-5 oyuncumuz daha var ve bu anlamda avantajlıyız. Bugün kime ne görev verdiysek elinden geleni yaptı. Hatalar var mı, mutlaka var. Biz bile hata yapıyoruz. O yüzden oyuncularımı tebrik ederim. Eksikliğimizi tamamlayarak daha güçlü oyunlar ve net galibiyetlere ulaşacak performansa inşallah ulaşırız.

"BUNUN PEŞİNDE OLACAĞIZ"

Bu yıl ki puan hedeflerinden bahseden Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: