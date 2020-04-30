Emre Belözoğlu, futbolu bırakacağını açıkladı Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda aktif futbol hayatını noktalayacağını duyurdu.

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Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada zamanının çoğunu ailesiyle birlikte evinde geçiren Emre Belözoğlu, Fanatik'e konuştu.

Sezon sonu futbolu bırakacağını dile getiren 39 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de görev almanın ise kendisi için büyük bir onur olacağını ifade etti.

''FENERBAHÇE'YE HİZMET ETMEK İSTİYORUM''

Henüz sezonun bitmediğine vurgu yapan Belözoğlu, “Gerçekçi olmak lazım. Henüz sezon bitmedi. Ben de bu takımın bir futbolcusuyum ve henüz görevimi tamamlamadım. Lig sonunda faal futbol yaşantıma noktayı koyacağım. En büyük sevdam olan Fenerbahçe'ye, bu aşamadan sonra verilecek görev doğrultusunda hizmet etmek istiyorum.” dedi.

Galatasaray altyapısında yetişen Emre Belözoğlu, sarı-kırmızılı ekipte A takıma 1997 yılında çıkmıştı. 2001 yılına kadar Galatasaray'da forma giyen Emre, sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin de dikkatini üzerine çekmiş ve 2001 yılında Inter'e transfer olmuştu.

İtalyan ekibinden Newcastle United'a giden Belözoğlu; İngiliz ekibinde geçirdiği 3 sezonun ardından Türkiye'ye, Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Kısa bir Atletico Madrid macerasının ardından sarı-lacivertli ekibe geri dönen Emre, sonrasında bir diğer Süper Lig ekibi Başakşehir'e geçiş yaptı. 4 yıl Başakşehir forması giyen Belözoğlu'nun son durağı ise yine Fenerbahçe oldu. 2019'da yeniden sarı-lacivertli formayı giyen Emre Belözoğlu, aynı zamanda Fenerbahçe'nin kaptanı olarak bulunuyor.

Saha içinde futboldaki başarısı kadar agresifliği ile de bilinen Emre Belözoğlu'nun, yeni sezonda ise sarı-lacivertlilerde sportif direktör olarak görev alması bekleniyor.