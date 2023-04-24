Emre Belözoğlu şoke etti: Locadan ana avrat küfrettiği anlar kamerada Giresunspor maçında cezası sebebiyle kulübede yer almayan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun locadaki ağır hakaretlerini taraftarlar kayıt altına aldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. İstanbul temsilcisi, karşılaşmayı 4-2'lik skorla kazandı.

Maçta Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 35'te Adnan Januzaj ile 25 ve 45. dakikalarda Joao Figueiredo attı. Giresunspor'un golleri 63 ve 90'da Borja Sainz'dan geldi.

Cezası nedeniyle yedek kulübesinde bulunmayan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, mücadeleyi locadan takip etti.

Bağırarak hakaret etti

Karşılaşmanın ardından Emre Belözoğlu'nun ağır hakaretleri, loca kapısının önünde bekleyen bir taraftarın kamerasına yansıdı. Bir taraftar, 42 yaşındaki teknik direktörün bağırarak hakaret ettiği anları kayda aldı.

Loca kapısının açılmasıyla kayıt noktalandı. Sosyal medyaya düşen bu görüntüler kısa süre içerisinde büyük bir etkileşim aldı.

"Benim anneme, eşime hakaret ettiler"

Yayılan bu videonun ardından ise Emre Belözoğlu'nun, Beşiktaş'la oynanılan Süper Lig maçının ardından söylediği sözler yeniden gündeme geldi.

Maç sonrasında basın toplantısında konuşan Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı: