Emre Belözoğlu'ndan 1959 öncesi şampiyonluklar mesajı: Fenerbahçe haklı

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Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesiyle ligimiz, dünyada da "Skandal" olarak nitelendirildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üst üste açıklamasıyla daha da gerilen ortamda sarı-lacivertlilerin 1959 öncesi şampiyonlukları da gündeme geldi.

"Fenerbahçe otobüsü kurşunlandığında marka değeri zaten bitmişti" diyen Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yaptığı açıklamayla sarı-lacivertlilerin haklı olduğunu savundu.

"FENERBAHÇE HAKLI"

Fenerbahçe'nin haklı olduğunu ve şampiyonluk sayısının mevcudun üstünde olduğunu düşünüyorum. O zaman federasyon olsa başka değerlendirilebilir ama mevcut mahalli neyse öyle değerlendirilmeli. Çünkü ölçü buydu. Geçmişin de kupa sayılarına dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bu sözler sonrası Fenerbahçeli taraftarlar destek verirken, Galatasaraylılar ise Belözoğlu'nu eleştirdi.