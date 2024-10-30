Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri

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3 Temmuz tarihinde Ankaragücü'ndeki görevinden ayrılan ve o günden bu yana takım çalıştırmayan teknik direktör Emre Belözoğlu, önemli açıklamalara imza attı.

Rafine TV YouTube kanalına konuşan 44 yaşındaki çalıştırıcı, birçok konu hakkında görüşlerini paylaştı.

"ATLETICO MADRID VE NEWCASTLE UNITED ÖNCELİKLİ HEDEFİM"

Emre Belözoğlu, sözlerine şöyle başladı:

Avrupa'da formasını giydiğim takımları çalıştırmak benim için mükemmel bir tecrübe olur. Atletico Madrid, Newcastle United öncelikli hedefim.

"ARDA GÜLER BİR ARDA TURAN OLAMADI DAHA"

Arda Güler hakkında konuşan Belözoğlu, şunları dedi:

Arda Güler kadar o yetenekte birini görmedim. Arda Güler bir Arda Turan olmadı daha. O yaşta gösterdiklerini o yaş grubunda hiçbir Türk oyuncuda görmedim. Arda'nın Real Madrid'de kalmasını, orada futbolu bırakmasını isterim ama kariyerinin son senesinde Fenerbahçe'de oynamasını isterim.

"FENERBAHÇE TARİHİNDEKİ EN ÖNEMLİ PROFİL MOURINHO"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yla ilgili olarak Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu olmazsa olmaz. Fenerbahçe tarihindeki en önemli profil Mourinho. Yıldız teknik direktör. Fenerbahçe tarihinde pek olmamış bir şey. Pozitif görüyorum. İstediğiniz kadar yıldız teknik adam olsun bir alışma süreci var. İstediğiniz kadar yıldız teknik adam olsun yeni bir sistem, yeni bir camia, yeni bir düzene geldi. Oyunun kendi içinde hafızaları var. Mourinho geçmişte bu kupaları nasıl kazandı? Moruinho'nun geçmişteki teknik direktör profili nasıldı? Biz sadece Şampiyonlar Ligi yarı finalini izleyip kafamızda mı bir şey oluştu yoksa Mourinho'nun senede 20-25 maçını izleyip, antrenmanlarını takip edip mi biz Mourinho'yu getirdik? Mourinho hep bu oyunla başarılı oldu. İnsanların bu oyunu sıkıcı bulmasını anlıyorum ama sabredilmesi gereken bir süreç. Sabırsızlık olması çok üzüntü verici. Akil bir durum beklemiyorum ama Fenerbahçe camiasının sahip çıkması gerekiyor. Fenerbahçe'nin başına kim gelirse gelsin zaten şampiyonluktan başka hedefi olamaz. Mourinho'nun gelmesi beklentiyi yükseltiyor. Mourinho sabrı fazlasıyla hak ediyor. Fenerbahçe camiası artık birisinin arkasında durması gerekiyor.

"TEKNİK ADAM TAKIMI OLDUĞUNU GÖSTERDİM"

Belözoğlu, sözlerini ise şu şekilde tamamladı: