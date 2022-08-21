Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe ve kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de başarılı bir grafik sergileyen Emre Belözoğlu, NTV'de yayınlanan 'Kırılma Anı' isimli programa konuk oldu.

Başakşehir'in hocası Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu açıklamalarında, "Babam Fenerbahçe'liydi. Biz de Fenerbahçe'liydik. O dönem Süleyman (Zeytinburnuspor başkanı) başkan kızmıştı bana. Fenerbahçe kongre üyesiydi. Bizim de Fenerbahçe'de oynamamızı istiyordu. O dönem Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyordum. Küçükken Yedikule'den Kadıköy'e gitmek zor oluyordu. 13 yaşındaydım. Florya daha yakın bir yerdi. Babam da Galatasaray altyapısında yetişmişti. Orada çok güzel anılar biriktirdim. Buralara gelmemde büyük emekleri vardır.

Çocukken boyumun kısa olmasıyla dalga geçilmesi beni üzmüyordu. Çünkü ailemin en uzunu benimdir. Ben saha içinde de zaten boyumun avantajını kullandım.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması İZLE



"Bugünlere gelmem Galatasaray sayesindedir"

Biz tamamen doğaçlama oynadık genç takımlarda. Bütün antrenörlerimiz bizi eğitmeye çalıştı. Bülent Ünder benim için çok değerli bir hocaydı. Galatasaray gelmemde vesile olanlardan biriydi. Süreç çok çabuk gelişti. Ben doğru eğitildiğimi düşünüyorum.

Bugünlere gelmem, Fenerbahçe forması giyip kaptanlığa uzanmam, Galatasaray'da geçirdiğim yıllar sayesindedir." ifadelerini kullandı.