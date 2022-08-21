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- Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması
- 21.08.2022 - 15:43
- Güncelleme : 21.08.2022 - 16:03
Süper Lig'de başarılı bir grafik sergileyen Emre Belözoğlu, NTV'de yayınlanan 'Kırılma Anı' isimli programa konuk oldu.
Başakşehir'in hocası Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Emre Belözoğlu açıklamalarında, "Babam Fenerbahçe'liydi. Biz de Fenerbahçe'liydik. O dönem Süleyman (Zeytinburnuspor başkanı) başkan kızmıştı bana. Fenerbahçe kongre üyesiydi. Bizim de Fenerbahçe'de oynamamızı istiyordu. O dönem Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyordum. Küçükken Yedikule'den Kadıköy'e gitmek zor oluyordu. 13 yaşındaydım. Florya daha yakın bir yerdi. Babam da Galatasaray altyapısında yetişmişti. Orada çok güzel anılar biriktirdim. Buralara gelmemde büyük emekleri vardır.
Çocukken boyumun kısa olmasıyla dalga geçilmesi beni üzmüyordu. Çünkü ailemin en uzunu benimdir. Ben saha içinde de zaten boyumun avantajını kullandım.
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması İZLE
"Bugünlere gelmem Galatasaray sayesindedir"
Biz tamamen doğaçlama oynadık genç takımlarda. Bütün antrenörlerimiz bizi eğitmeye çalıştı. Bülent Ünder benim için çok değerli bir hocaydı. Galatasaray gelmemde vesile olanlardan biriydi. Süreç çok çabuk gelişti. Ben doğru eğitildiğimi düşünüyorum.
Bugünlere gelmem, Fenerbahçe forması giyip kaptanlığa uzanmam, Galatasaray'da geçirdiğim yıllar sayesindedir." ifadelerini kullandı.
Belözoğlu, "Hagi'nin yerine oyuna girdiği an?" sorusuna, "Mükemmel bir duyguydu. Çocukken şöhretin hazı bambaşka. Saha çıkıyorsunuz sizi alkışlıyorlar. Futbol hayatımda cümlelerle anlatamayacım duygular yaşattı. Hagi'nin yerine oyuna girmek zor bir duygu. Türkiye'de gördüğüm en büyük oyuncu Hagi'ydi. Dünyada da gördüğüm en büyük oyuncuydu." şeklinde yanıt verdi.
"Galatasaray'ın UEFA kadrosu en iyisi"
Emre Belözoğlu açıklamalarının devamında, "Gözlem yeteneği olan bir gençtim. Pratiğe dökmeden de alabildiğim şeyler vardı. Hagi ile bire bir çalıştım. Oyun içinde sertliğiyle liderliğiyle bana göstereceği şeyi hep bekledim. Türkiye'de bu kadar büyük olup etrafını da geliştiren başka kimse yok. Hem büyük oynadı hem de büyük oynattı. Hagi, çok büyük bir oyuncuydu ve bizi de öyle oynattı. Tabii Fatih Hoca faktörünü de unutmamak gerek.
Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon olan kadrosu Cumhuriyet tarihinin en iyi kadrosudur.
"Galatasaray taraftarını anlıyorum"
Her oynadığım takımın taraftarı beni çok sevdi. 7 ay Atletico'da oynadım onlar bile beni çok sevdi. Galatasaray taraftarını da anlıyorum. Hiç hak etmediğim kadar sevgisizliği de yaşadım. Hak etmediğim kadar da sevildim. Benim o çorbada az da olsa payım vardı.
Faruk Süren'in insanlara bakışı biraz daha üst pencereden. Ben gittim beni bir Avrupa kulübü istiyor dedim. Benim o dönem bu konuşmaları yapmama bile gerek yoktu. Galatasaray'da 2 tane önemli oyuncusunuz 1-2 ay sözleşme kalmış ancak siz hala oyuncu ile sözleşme görüşmesi yapmamışsınız. Biz kendi açımızdan baktığımızda biz Okan Hocayla Galatasaray'da kalmak için uğraştık hatta. Ama o dönem söz verdiğimiz için sezon sonunda Inter'e imza attık.
"En büyük pişmanlığım Inter'den ayrılmak"
Inter'de başkan beni çok seviyordu, kalmamı istedi. Sakatlığımı toparlayabileceğimi söyledi ancak ben gitmek istedim. En büyük pişmanlığım bu. Kasığımda problem başladı. 1-1.5 sene atlatamadım.
Ben Inter'den Newcastle'a gittiğimde Fenerbahçe çok büyük bir teklif yapmıştı. Fenerbahçe'ye transfer olacağım zaman Adnan Polat'la görüştüm. Fenerbahçe'nin bir teklifi var. Size bir söz vermiştim. Bunu siz bilin önce dedim. O da 'hayırlısı olsun' dedi.
"Beni sadece Fenerbahçe gönderdi"
Oynadığım takımların hepsinden kendi isteğimle ayrıldım. Sadece Fenerbahçe beni gönderdi." ifadelerini kullandı.