Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray açıklaması: Söylediklerimin arkasındayım Fenerbahçe'yi eledikleri maçın ardından konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Tarihin en iyi Galatasaray kadrosu" sözleriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Ankaragücü yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray ile ligde oynadıkları maçın ardından, "Tarihin en iyi Galatasaray kadrosu" sözlerinin hatırlatılması ve Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bu görüşe katılmadığının sorulmasının ardından, "Kendi fikri. Benim gördüğüm en iyi Galatasaray kadrosu olduğunu düşünüyorum. Yaşım 44, bu da benim fikrim, buna katılmak zorunda değil herkes. Galatasaray'ı yüceltmez, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı küçültmez. Bu bir tespit. Söylediklerimin arkasındayım, kimseyi rencide etmedim. İnanmadığım bir şey söylemedim. Bu konu neden bu kadar büyüdü anlamadım. Bireysel olarak en iyi Galatasaray kadrosu" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın: Karşımızda öyle bir takım yoktu

Sergen Yalçın, ligde Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından Emre Belözoğlu'nun, "Tarihin en iyi Galatasaray kadrosu" sözlerinin sorulması üzerine, "Ben öyle düşünmüyorum. Galatasaray çok iyi bir takım, çok iyi oyuncuları var. Ancak bugünkü oyunda karşımızda öyle bir takım yoktu. Güç dengelerini 60'a 40 gördüm. Maçın ilk yarısında çok daha iyi oynadık, pozisyon bulduk" demişti.