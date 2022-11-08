Başakşehir - Hatayspor maçının ardından basın toplantısı düzenleyen Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu toplantıda telefonundan ses gelen bir gazeteciye tepki gösterdi.

Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor sahasında Başakşehir'i ağırladı.

İki takımında bol gol bulduğu maçta yenişemeyen rakipler müsabakadan 3-3 berabere ayrıldı.

Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere basın toplantısı düzenleyen Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun toplantıda sinirli anları ise maçın önüne geçti.

"Telefon hala çalıyor ya"

Basın toplantısı esnasında bir gazetecinin telefonundan ses gelmesi üzerine sinirli bir şekilde toplantıyı bitiren Belözoğlu, "Telefon hala çalıyor ya ben anlamadım yani. Ben anlamadım bu işi." diyerek tepki gösterdi.

Emre Belözoğlu'ndan gazeteciye tepki: Telefonunu kapatacaksın - Video

"Beni niye çekiyorsun?"

O sırada bir gazetecinin "Abartmanıza gerek yok bu kadar." demesi üzerine daha da öfkelenen Belözoğlu, "Ya bir şey abarttığımız yok kardeşim." dedi.

Gazetecinin Belözoğlu'nu kayda alması ortamı daha da gerince Belözoğlu, "Beni niye çekiyorsun?" diye bir kaç kez tekrarladı. Gazeteci ise, "Ben görevimi yapıyorum" diyerek cevap verdi.

"Görevini yapıyorsan telefonu kapatacaksın"

Belözoğlu ise gazeteciye yüksek sesle, "O zaman telefonunu kapatacaksın görevini yapıyorsan. Telefonunu kapatacaksın o zaman" ifadesini kullandı.