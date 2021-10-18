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- Emre Belözoğlu'ndan idmanda klas gol
Emre Belözoğlu'ndan idmanda klas gol
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenmanda attığı golle futbolculuk döneminden kalan enstantaneleri hatırlattı.
- Haber Merkezi
- 18.10.2021 - 12:55
- Güncelleme : 18.10.2021 - 13:02
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başakşehir ile anlaşan Emre Belözoğlu, futbolu bırakmasının 2. yılına girerken antrenmanda eski günleri aratmayan bir gole imza attı.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN KLAS VURUŞ
Başakşehir medya ekibinin hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan turuncu-lacivertliler, "Form da kalıcı, klas da..." notunu düşerek genç teknik adamın attığı golü paylaştı.
Kullanıcılar golü çok beğenirken, "Şimdiki halin bile Süper Lig'de rahat oynar." yorumları dikkat çekti.