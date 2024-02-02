Emre Belözoğlu'ndan zemin eleştirisi Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ülkenin başkenti, öylesine güzel bir şehir, böyle kötü bir zemin. Kimse kusura bakmasın, rezalet bir zemin. Haftalardır, burada oynamaya çalışan iki tane Ankara'nın en önemli kulübü var ve hala bir çözüm üretilmiyor" dedi.

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İHA

Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü, Sivasspor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Ev sahibi takım, bu sonuçla puanını 30'a çıkardı ve 10. sırada yer aldı. 29 puanlı Sivasspor ise 11. basamakta bulunuyor.

"Oyunu hızlandıramadık zeminden dolayı olduğunu düşünüyorum"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu, kaybedilen iki puandan dolayı üzgün olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Gerçekçi olmak gerekirse bu maçla alakalı söylemek istediğim şey, ülkenin başkenti, öylesine güzel bir şehir, böyle kötü bir zemin. Kimse kusura bakmasın, rezalet bir zemin. Haftalardır, burada oynamaya çalışan iki tane Ankara'nın en önemli kulübü var ve hala bir çözüm üretilmiyor. Statlar çok güzel. Yapanlardan Allah razı olsun ama futbol oynanacağı yer zemin. Böyle kötü zeminlerde kapanmaya çalışan sıkı çalışan bu ligde, çünkü kolay maçlar yok rakiplerinde ekmeğine yağ sürmüş oluyor. Oyunu hızlandıramadık zeminden dolayı olduğunu düşünüyorum. Oyunu hızlandıramadığımız dönemlerde aslında pozisyon üretebilirdik. Birazcık daha formasyonel saha içinde dağılımı daha iyi olsaydı üçüncü bölgede, etkin çözümleri için aslında çalışmıştık ama olmadı. Maçın sanki hakkı da beraberlikti çünkü son dakikada Sivas'ta geldi. Üzgünüm. Ne yazık ki ön blokta yer almak için fırsatlar geliyor elimize bunları değerlendiremiyoruz. Bu ligde kaybetmemek değerli ama ben beraberlikten hiçbir zaman mutlu olmadığımı daha önce yapmış olduğumuz toplantılarda söylemiştim. Kaybeden 2 puandan dolayı üzgünüm. Oyuncuların rakip takım oyuncuları hepsini sahada bu futbol oynanamayacak kadar kötü zeminde futbol oynamaya çalışan bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum.

"Türk oyuncu ihtiyacımız var gibi görünüyor"

Mevcut oyuncu grubunun üzerine çok fazla yük bindiğini ve yerli oyuncu takviyesinde bulunacaklarını aktaran Belözoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Daha efektif kullanabileceğim, daha farklı mevkilerde kullanabileceğim Türk oyunculara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Devre arası transferi kolay bir transfer süreci değil. Ben de buraya geldiğim günden itibaren bana gerçekten gösterdiklerimi uygulamaya çalışan bir oyuncu grubu var. Onların içine net katkı verecek oyuncuyu tercih etmeye çalışacağım. Aynı zamanda ekonomik anlamda kulübe külfet olacak oyunculardan ziyade daha tercihen hemen geldiğinde katkı yapacak oyuncular olsun istiyorum ama Türk oyuncu ihtiyacımız var gibi görünüyor.

"Zemin işi bugünün işi değil, kimse yanlış anlamasın"

Her zaman Ankaragücü taraftarı önünde oynamak istediklerini dile getiren Belözoğlu, şunları dedi:

Bu kulübün en büyük gücü taraftarı. Enerjisi sahaya olumlu yansıyor. Bazen tepki olumsuz da olabilir ama en büyük gücümüz taraftarımız. Zemin işi bugünün işi değil, kimse yanlış anlamasın ama Türkiye'de ligimizde iyi zemini olan kulüp yok. TFF taşın altına eline sokmazsa her işi bakanlıktan beklerseniz bu işi çözemezsiniz. Bu işin oynanacağı yer zemindir. tribünlerin güzel olması, soyunma odalarının mermer olması beni ilgilendirmiyor. Önemli olan zemin. Sezon başından beri bir tane iyi zemin görmedim. Burada oynayan iki takımın da Allah yardımcısı olsun.

"Zemin bu maçları kaldıracak gibi gözükmüyor"

Eryaman Stadı'nda 1 hafta içinde Ankaragücü’nün ve Gençlerbirliği’nin toplamda 4 maç oynanacağını vurgulayan Belözoğlu, Türkiye Kupası’ndaki 24Erzincanspor'la yapacaklar maçın başka sahada oynanıp oynanmayacağına ilişkin Belözoğlu, şu sözleri sarf etti:

İçeride hocalarımızla ve sportif direktörümüzle görüştük. Bu konu düşünülebilir. Bu zemin bu maçları kaldıracak gibi gözükmüyor. Bu hafta 4 maç olacak. Türkiye'de bir haftada 4 maç üst üste kaldırabilecek bir zemin yok.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)