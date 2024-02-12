Emre Belözoğlu'nun hedefinde Galatasaray'dan puan almak var

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Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Ankaragücü'nde sıradaki hedef, Galatasaray maçından puan veya puanlar almak...

Teknik direktör Emre Belözoğlu da Konyaspor'a yenildikleri mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarla oynayacakları maç hakkında şunları söylemişti:

Karşımızda ligin en iyi 2 takımından biri olacak. Kendi sahamızda olacak. Taraftarımızın desteğini sokakta bile hissediyorum. Biz puanlar kazanmak için Galatasaray'a karşı oynayacağız. Bize karşı oynamak hiçbir takım için kolay değil. Bugün de en az puan alacak kadar oynadık. Taraftarımızı inşallah mutlu edeceğiz.