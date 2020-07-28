- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına 2 aday
Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına 2 aday
- Haber Merkezi
- 28.07.2020 - 09:10
- Güncelleme : 28.07.2020 - 09:10
Göreve geldiği dönemden bu yana başarısız sonuçlarla hayal kırıklığı yaşayan Ali Koç, futbol takımının yapılanmasını da güçlendirerek gelecek sezon her konuda güçlü bir ekip kurmak istiyor.
Sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun da bu kapsamda harekete geçtiği öğrenilirken, futbol şubesi için iki ismin üzerinde durduğu kaydedildi.
BİRİNCİ ADAY: SERKAN REÇBER
Belözoğlu, uzun süredir dostluğu bulunan Serkan Reçber'i Samandıra ve Dereağzı'nda aktif olarak kullanmak istiyor.
Daha önce Beşiktaş'ta kısa süreli idari pozisyonda çalışan Reçber'in gözlem yeteğini kullanmak isteyen Emre, sarı-lacivertlilerin geleceğini kurması için bu ismi göreve getirmesi bekleniyor.
İKİNCİ ADAY: SELÇUK ERDOĞAN
Antrenörlük kariyerine Ankaragücü'nde başlayan ardından 'feda' sezonunda Samet Aybaba'nın ekibinde yer alan Selçuk Erdoğan, mali zorluklar yaşayan Bursaspor'da oluşturduğu A takım ve altyapı organizasyonuyla da dikkat çekmişti.
Yoğun iş yükünü Erdoğan ile paylaşmak isteyen Belözoğlu, kararını en kısa sürede verecek.