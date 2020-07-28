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Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına 2 aday

Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına 2 aday

Gelecek sezonun yapılandırmasına devam eden Emre Belözoğlu, iş yükünü paylaşmak için kendisine bir yardımcı arıyor. 39 yaşındaki ismin futbol şubesi için aklında Serkan Reçber ve Selçuk Erdoğan var.