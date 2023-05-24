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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını yitirmesi sonrası A Spor'a yaptığı açıklamada, bir süredir beklenen ancak resmen dillendirilmeyen taleplerini açıkladı.

Kocadağ, 3-1'lik Galatasaray galibiyetinin ardından,

Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Yeter ki bu lig adaletli bir şekilde yönetilsin. İki rakibimize karşı da ikili averaj üstünlüğünü aldık. Beşiktaş’ı sene başından beri bu yarışın dışında tutmanız işe yaramadı.