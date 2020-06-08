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- Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönüyor
Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönüyor
- Haber Merkezi
- 08.06.2020 - 16:36
Genç yaşta yıldızı parlayan ve yeteneğiyle herkesi heyecanlandıran Emre Mor'un, futbol kariyeri erken yaşta düşüşe geçmişti.
Daha önce Alman ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo'ya transfer olmuş ancak İspanyol ekibi de Emre Mor'u kiralık olarak gönderme kararı almıştı.
Galatasaray'da da kiralık olarak forma giyen Mor, sarı-kırmızılılarda tutunamamış ve Yunan ekibi Olympiakos'a kiralanmıştı. Milli futbolcu, yeniden İspanyol ekibine dönüyor.
OLYMPİAKOS GERİ GÖNDERİYOR
Yunan basınından Hellas Football, Olympiakos ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan genç futbolcu ile yolların ayrılacağını belirtti.
CELTA VİGO İLE DE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Öte yandan İspanyol basınından AS gazetesinde yer alan haberde ise, Emre Mor'un Celta Vigo'ya geri döneceği ifade edildi.
Ayrıca 22 yaşındaki futbolcunun İspanyol ekibiyle sözleşmesi de 26 Temmuz'da sona erecek. Emre'nin futbol geleceğinin nasıl şekilleneceği ise henüz bilinmiyor.