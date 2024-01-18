Haberler



Futbol



Emre Mor yolcu! Başakşehir devreye girdi

Emre Mor yolcu! Başakşehir devreye girdi Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan Emre Mor'un menajeri Nima Modyr, görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gelirken Başakşehir de resmi girişimlere başladı.