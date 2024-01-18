Emre Mor yolcu! Başakşehir devreye girdi

ensonhaber.com
Emre Mor'un menajeri Nima Modyr, Fenerbahçe'yle oyuncusunun transferini görüşmek için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe, düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen Emre Mor'un kiralık gitmesine sıcak bakıyor.
Başakşehir girişimlere başladı
26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun ilk tercihi İstanbul'da bir takımda oynamak.
Oyuncunun tercihini bilen Başakşehir'in, Emre Mor'u transfer etmek için resmi girişimlere başladığı öğrenildi. Turuncu-lacivertliler, başarılı oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için sarı-lacivertlilerle temas sağladı.
5 maçta oynayabildi
Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 5 maçta görev yaparken, sahada kaldığı 130 dakikaya 2 asist sığdırdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış