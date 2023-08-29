Emre Mor'dan Fenerbahçe sözleri: Takımda kalıp, savaşacağım Fenerbahçe'de sakatlanarak formasından uzak kalan Emre Mor, sahalara iddialı bir şekilde dönmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki oyuncu, forma savaşına hazır...

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Geçtiğimiz günlerde Serie A takımı Cagliari'den transfer teklifi alan Emre Mor, yönetime takımdan ayrılmak istemediğini belirtti.

Sağ kanattaki rakipleriyle sonuna kadar mücadele etmek isteyen Mor, "Kent, İrfan Can ve Cengiz benim aradığım rekabeti yaratır. Takımda kalıp şampiyonlukta pay sahibi olmak istiyorum. Çubukluyla yapacaklarım daha bitmedi." ifadelerini kullandı.

41 maçta oynadı

Emre Mor, geçen sezon Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye geldi.

26 yaşındaki kanat oyuncusu lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda toplam 41 maça çıktı.

Oynadığı maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 3 de gol pası verdi. Emre Mor'un Fenerbahçe'yle sözleşmesi 2025'te sona eriyor.