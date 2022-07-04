Emre Mor'dan Galatasaraylıları kızdıran söz

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Türkiye'de oynamak istediğim tek takım Fenerbahçe'ydi" diyerek başka bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe'de yeni transfer Emre Mor, takımının antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de oynamak istediği tek takımın Fenerbahçe olduğunu söyleyen Emre Mor, "Sıkı bir şekilde idmanlarımızı sürdürüyoruz. Oynadığımız hazırlık maçlarında da iyi sonuçlar aldık, iyi ilerliyoruz. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'de oynamak istediğim tek takım Fenerbahçe'ydi." sözlerini dile getirdi.

"Volkan Hoca'nın etkisi büyük"

Karagümrük dönemine değinen Emre Mor, "Profesyonel olarak futbola başladığınızda, kalitenin sizi yukarı çıkaracak tek unsur olduğunu düşünüyorsunuz. Ama açıkçası bu durum böyle değil. Mental olarak da hazır olmalısınız, eksikliklerim vardı. Geçen sene Karagümrük'te yeniden doğdum. Milli takımı tabii ki özledim. Açıkçası başarımda herkesin etkisi oldu, Volkan Hoca'nın da çok etkisi var. Uyum içinde çalıştık. Volkan Hoca benim futbol oynamama izin verdi, beni destekledi." ifadelerini kullandı.

"Rekabet önemli"

Fenerbahçe'deki forma rekabeti hakkında genç futbolcu, "Fenerbahçe gibi büyük bir camiada rekabetin olması normal. Tek bir oyuncuyla sezonu devam ettirmez büyük kulüpler. Herkes şans bulacaktır. Ama bahsettiğiniz bazı isimlerin esas mevkisi benimle aynı değil. Rekabet benim için önemli ve güzel." dedi.

Annesinin sözleri akıllara geldi

Öte yandan Emre Mor'un "Türkiye'de oynamak istediğim tek takım Fenerbahçe'ydi." sözleri üzerine annesinin yıllar önce söylediği sözler de gündeme geldi.

Emre'nin annesi Güzelo Bekirov, bağlandığı bir canlı yayında oğlunun Galatasaraylı olduğunu söylemişti. O görüntüler yeniden dolaşıma girdi.

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