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Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynadığı ilk karşılaşmada oyuna sonradan dahil olup kısa süre sonra sakatlanarak çıkan 26 yaşındaki Emre Mor'un sakatlık durumu netleşti.
3 hafta yok
Hemen tedavisine başlanan ve dün deplasmanda oynanan rövanş karşılaşmasının kadrosunda da bu sebepten yer almayan Emre, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Sağlık ekibinin daha çabuk takıma katılması için çaba sarf ettiği yıldız futbolcuya teknik direktör İsmail Kartal'ın da moral verdiği belirtildi.