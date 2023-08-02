Emre Mor'un sakatlık durumu

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Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynadığı ilk karşılaşmada oyuna sonradan dahil olup kısa süre sonra sakatlanarak çıkan 26 yaşındaki Emre Mor'un sakatlık durumu netleşti.

3 hafta yok

Hemen tedavisine başlanan ve dün deplasmanda oynanan rövanş karşılaşmasının kadrosunda da bu sebepten yer almayan Emre, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sağlık ekibinin daha çabuk takıma katılması için çaba sarf ettiği yıldız futbolcuya teknik direktör İsmail Kartal'ın da moral verdiği belirtildi.