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    En çok Dünya Kupası kazanan ülkeler hangileri? İşte Dünya Kupası kazanan ülkeler..

    2022 Dünya Kupası için geri sayım başlarken futbolseverler bugün kadar oynanan Dünya Kupası'nda hangi ülkenin kaç şampiyonluğu olduğunu araştırmaya başladı. İşte en çok Dünya Kupası kazanan ülke..
    • 16.11.2022 - 10:31
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    En çok Dünya Kupası kazanan ülkeler hangileri? İşte Dünya Kupası kazanan ülkeler..

    2022 Katar Dünya Kupası'na sayılı günler kala futbolseverler bugüne kadar hangi ülkenin kaç tane Dünya Kupası kazandığını merak etmeye başladı.

    Futbolseverler internette konuyla alakalı aramalarına hız kazandırdı. En çok Dünya Kupası kazanan ülke merak ediliyor.

    İlk olarak 1930 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda 13 takım 4'er gruba ayrıldı ve lider olan takımlar yarı final maçına çıktılar. 1930 Dünya Kupası'nda toplam 18 maç oynandı.

    Tarihin ilk Dünya Kupası'nı finalde Arjantin'i yenmeyi başaran Uruguay kazandı. Peki daha sonra oynanan Dünya Kupası'nı hangi ülkeler kazandı? İşte Dünya Kupası kazanan ülkeler..

    En çok Dünya Kupası kazanan ülkeler hangileri? İşte Dünya Kupası kazanan ülkeler.. #1

    İşte en çok dünya kupası bulunan ülkeler

    Brezilya - 5 (1958 - 1962 - 1970 - 1994 - 2002)

    İtalya - 4 (1934 - 1938 - 1982 - 2006)

    Almanya - 4 (1954 - 1974 - 1990 - 2014)

    Uruguay - 2 (1930 - 1950)

    Arjantin - 2 (1978 - 1986)

    Fransa - 2 (1998 - 2018)

    İspanya - 1 (2010)

    İngiltere - 1 (1966)


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