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En çok Dünya Kupası kazanan ülkeler hangileri? İşte Dünya Kupası kazanan ülkeler..

En çok Dünya Kupası kazanan ülkeler hangileri? İşte Dünya Kupası kazanan ülkeler..

2022 Dünya Kupası için geri sayım başlarken futbolseverler bugün kadar oynanan Dünya Kupası'nda hangi ülkenin kaç şampiyonluğu olduğunu araştırmaya başladı. İşte en çok Dünya Kupası kazanan ülke..