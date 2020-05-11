En iyi amblem anketinde 3 büyükler de yer aldı İspanyol Marca gazetesi, İnternet sitesi üzerinden 'Amblemi en güzel kulüpler' anketi düzenledi. Listeye Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray girdi.

ensonhaber.com

Tüm dünyadan 50 futbol kulübünün yer aldığı ankette, toplam 14 milyon oy kullanıldı.

Listede ilk 10'a Fenerbahçe aldığı 76 bin oy ile 5. sıradan girerken, Beşiktaş'a ise 34 bin oy kullanıldı ve siyah-beyazlılar 10. sıradaki yerini aldı. Bir diğer Süper Lig devi Galatasaray'ın amblemine 25 bin oy kullanan futbolseverler, sarı-kırmızılıları 14. sıraya yerleştirdi.

BİRİNCİ FAS EKİBİ

Listede dünya devlerini geride bırakarak lider olan kulüp ise 3.7 milyon oy ile Fas ekibi Raja Casablanca oldu.

50 kulübün yer aldığı ankette ilk 20 ise şu şekilde:

1- Raja Casablanca

2- Al Ahly

3- Fluminense

4- Real Madrid

5- Fenerbahçe

6- Liverpool

7- Barcelona

8- Colo Colo

9- CSKA Moskova

10- Beşiktaş

11- Man United

12- Yokohama Marinos

13- Wydad Casablanca

14- Galatasaray

15- Celtic

16- Ajax

17- Valencia

18- Roma

19- Estrella Roja

20- Inter Milan



